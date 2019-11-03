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Российский журналист Бабченко уехал из Украины

Комментариев: 5
Бабченко заявляет, что покинул Украину из-за избрания президентом страны Владимира Зеленского и его шагов на встречу России.
Аркадий Бабченко покинул Украину
Аркадий Бабченко покинул Украину
Радио Свобода
 
Российский журналист Аркадий Бабченко, "убийство" которого в мае 2018 года в Киеве инсценировала СБУ, заявил, что уехал из Украины в Израиль.
 
""Если Украина выберет "кандидата Х" — я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране — я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю"". Ровно полгода назад написано… Я сказал. Я сделал", - написал Бабченко на своей странице в Facebook.
 
"Портнов приехал – Бабченко уехал", - добавил журналист. По его словам, он не захотел ждать "начнется или не начнется в рамках новой концепции "мир-дружба-жвачка" обмен экстрадициями".
 
 
При этом Бабченко сообщил, что собирается вернуться в Украину в будущем.
 
"Три часа лету, и я в Киеве", "Я вернусь. Это временная эвакуация", "Зе - пока еще мой президент. Украина - моя страна. И я жить собираюсь именно в ней", - пишет он.
 
Напомним, что 29 мая 2019 года сначала правоохранители сообщили, что российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома в Киеве. На следующий день глава СБУ заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста. 
 
Борис Герман, обвиненный в организации попытки убийства Бабченко приговорен к 4,5 годам лишения свободы.
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Теги: Израиль, журналист, Владимир Зеленский, Аркадий Бабченко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Nesdeshniy    03.11.2019, 16:38
Оценка:  0
Nesdeshniy
Абрамсы закончились, чтобы куда то вьехать, жаль толко шалаву эту картавую отпустили....
Жиди-Крадуть    03.11.2019, 16:21
Оценка:  -1
Жиди-Крадуть
"уехал из Украины в Израиль" ?.

Так він російський журналіст , ж.идівський ? Увесь Криміналітет ховається в Ізраїлі
WTF2_eбy_в_рот    03.11.2019, 16:19
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
уeбище...
Тегусигальпа    03.11.2019, 16:14
Оценка:  -2
Тегусигальпа
Крысы бегут с корабля? А корабль то не тонет, крыс выводят!!!
VSHIVANKA    03.11.2019, 16:03
Оценка:  -1
VSHIVANKA
НА НИЩЕЙ ОКРАИНЕ ПЛОХО ПОДАЮТ....
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