Офис президента опроверг драку Богдана и Баканова

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что 30 октября, Иван Баканов и Андрей Богдан подрались на Банковой.

Все говорят, что драки не было Facebook Андрея Богдана

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опроверг информацию СМИ о драке между главой Офиса президента Андреем Богданом и главой СБУ Иваном Бакановым.

"Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть каког-то доверия. Жаль, что на него ведутся серьезные издания, которым доверяют люди", - написал Тимошенко на своей странице в Facebook.

В субботу, 2 ноября, журналист Станислав Речинский опубликовал пост в Facebook, где утверждал, что в среду, 30 октября, Баканов и Богдан подрались на Банковой, и что с тех пор Богдан не выходил на работу. Журналист также утверждал, что "Богдану выбили зуб".

По его данным, конфликт произошел из-за разных кандидатур на должность руководителя Главного следственного управления СБУ, которые поддерживали Богдан и Баканов.

Ряд СМИ опубликовали эту информацию со ссылкой на Речинского. Позже заявила о ее подтверждении и журналистка Соня Кошкина.

Издание Украинская правда сообщает, что не смогло подтвердить информацию. Баканов на просьбу журналиста УП прокомментировать информацию о драке написал: "Очень смешно" и много смайликов.