Журналисты раскрыли коррупционные схемы Павелко

Журналисты передачи “STOP корупції“, которая выходит на “5 канале“, посвятили один из выпусков президенту Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрею Павелко. Каждый год УЕФА в рамках социальной программы “Хет-трик“ выделяет Украине 6 млн евро на строительство футбольных полей с искусственным покрытием. Этих средств достаточно, чтобы каждый год строить 300 площадок по всей Украине, но ФФУ решилась распорядится европейскими миллионами по другому.

Об этом сообщает 5 канал.

Вместо строительства площадок, глава ФФУ Павелко решил построить завод по изготовлению искусственного покрытия для футбольных полей. Для этого в 2016 году ФФУ создает ООО “ФФУ-Продакшн“ и тратит 8 млн евро социальной программы на строительство этого завода.

Отечественное покрытие получилось дороже, чем зарубежные аналоги. Ранее ФФУ покупала иностранное покрытие по 12 евро м2, а цена на собственном заводе неожиданно подскочила до 16 евро.

“Это фейковый завод. Он был создан именно для хищения государственных средств“, - утверждает Игорь Кочетов, президент Федерации футбола Киева.

На то время Павелко был нардепом и главой бюджетного комитета, потому ООО “ФФУ-Продакшн“ начала получать бюджетные деньги.

Оказалось, что глава ФФУ Павелко обратился в главе бюджетного комитета Павелко с просьбой выделить 270 млн грн на строительство футбольных площадок и Павелко Павелко не отказал. Благодаря махинации с тендерной документацией средства получило выше указанное ООО “ФФУ-Продакшн“.

Оказалось, что на бюджетные средства на своем заводе построили площадок за 1.5 млн за штуку при себестоимости в 700 000 евро.

Тем, кто начал ставить неудобные вопросы ФФУ сразу показала “красную карточку“. В ряде регионов под действием Павелко начались смены руководителей.

Официально, Андрей Васильевич живет на скромную депутатскую зарплату, но аккаунт его гражданской жены Катерины пестрит дорогими вещами и отдыхом на элитных курортах. Кроме того, журналистам стало известно, что семья Павелко снимала апартаменты в Киеве за 410 000 грн в месяц.

В прошлом году НАБУ открыло сразу три дела, однако несмотря на это, хоть какими-то результатами Антикоррупционное ведомство похвалиться не может. Есть ли связь в том, что первым вице-президентом ФФУ является начальник специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, можно лишь догадываться.