Включение транспортных расходов в "Роттердам+" обосновано, - Котко

Включение расходов на транспортировку в формулу “Роттердам+“ обоснованное, поскольку доставить уголь в Украину дороже, чем в Роттердам. Об этом заявил глава “Первой энергетической ассоциации Украины“ Василий Котко в эфире “112 канала“, пишут Украинские Новости.

Он отметил, что эксперты, в том числе иностранные из Европейской ассоциации угля и лигнита (EURACOAL), подтвердили обоснованность включения в формулу “Роттердам+“ расходов на транспортировку.

“Действительно, доставить уголь в Украину дороже, чем доставить в Роттердам. В Роттердам, по их оценкам, 9 долларов доставить. А доставить в Украину 6-14 долларов. И они считают, что та сумма, которую мы приняли бы от Роттердама сюда, примерно это разница. И они выводы свои делают, что формула более или менее адекватно отражает ситуацию“, - объяснил Котко.

Напомним, 24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу “Роттердам+“. Позже НАБУ признало, что не имеет претензий к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как базового ориентира для определения цены на уголь в Украине по формуле “Роттердам +“, но имеет претензии к включению в формулу расходов на транспортировку.

Адвокат подозреваемых по делу “Роттердам +“ со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль сообщала ранее, что САП получила минимум три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы.