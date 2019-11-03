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Дело Гандзюк: СБУ говорит о других заказчиках

Комментариев: 1
Служба безопасности Украины устанавливает возможную причастность полицейских к содействию выезда за границу организатора нападения на Екатерину Гандзюк Алексея Левина.
В СБУ рассказали о расследовании дела Гандзюк
В СБУ рассказали о расследовании дела Гандзюк
Zik.ua

 

В Службе безопасности Украины считают, что кроме главы Херсонского областного совета Владислава Мангера были и другие заказчики убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, заявил на брифинге начальник Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

"Мы считаем, что заказчик был не один. И скорее всего, были лица, которые были в курсе того, что готовится это преступление", - заявил Тиводар.

Также СБУ устанавливает возможную причастность полицейских к содействию выезда за границу организатора нападения на Екатерину Гандзюк Алексея Левина.

По данным спецслужбы, родным подозреваемых по делу убийства Гандзюк передавали деньги от Левина за молчание. В настоящее время финансирование пока приостановлено.

Напомним, что Служба безопасности Украины обещает в ближайшее время продемонстрировать результат в расследовании пяти уголовных производств, связанных с делом убийства Екатерины Гандзюк.

Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что скоро огласят важную информацию по расследованию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

СБУ расследует халатность полиции по делу Гандзюк

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Теги: СБУ, убийство, расследование, Екатерина Гандзюк
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Л_о_л_а    03.11.2019, 18:11
Оценка:  0
Л_о_л_а
АТОшники замочили активистку....резонансное дело...по всему миру убийцу ищут....А вот убийцы Бузины спокойно себе живут да еще и общественной деятельность занимаются, как и стерненко
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