Дело Гандзюк: СБУ говорит о других заказчиках
В Службе безопасности Украины считают, что кроме главы Херсонского областного совета Владислава Мангера были и другие заказчики убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, заявил на брифинге начальник Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.
Также СБУ устанавливает возможную причастность полицейских к содействию выезда за границу организатора нападения на Екатерину Гандзюк Алексея Левина.
По данным спецслужбы, родным подозреваемых по делу убийства Гандзюк передавали деньги от Левина за молчание. В настоящее время финансирование пока приостановлено.
Напомним, что Служба безопасности Украины обещает в ближайшее время продемонстрировать результат в расследовании пяти уголовных производств, связанных с делом убийства Екатерины Гандзюк.
Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что скоро огласят важную информацию по расследованию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
СБУ расследует халатность полиции по делу Гандзюк
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