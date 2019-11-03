Нардеп Кива пригрозил "отрезать голову" за вопрос о его охране

Депутат от Оппозиционной платформы — За жизнь Илья Кива пригрозил "отрезать голову" мужчине за вопрос о его охране, с которой политик передвигается.

На вопрос мужчины "Вы от народа прячетесь?" во время того, как Кива в окружении охраны садился в свою машину, нардеп заявил "Ты что, дурак бл***, я тебе сейчас голову отрежу, с*ка".

На своей странице в Facebook Кива заявил, что по поводу инцидента обратился в Национальную полицию.

Он сообщил, что на прошлой неделе за ним "бегала группа провокаторов" и видео является частью того, что они сняли.

"Хочу объяснить природу этого материала. Если вы обратили внимание, я один из немногих депутатов в Раде и в политике, кто регулярно напоминает генпрокурору и власти, о том, что преступник Стерненко (активист Сергей Стерненко), который зарезал многодетного отца в Одессе, должен сидеть в тюрьме. Но он на свободе. ... Я единственный, кто стоит на его стремительном пути к признанию невиновным. Именно поэтому он начал бегать за мной в компании своих друзей, оскорблять меня и моих детей. Обещаю, он получит свое наказание", - заявил Кива.

Напомним, что ранее Кива во время заседания Рады переписывался с девушкой , после чего потрогал себя за гениталии.