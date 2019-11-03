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Нардеп Кива пригрозил "отрезать голову" за вопрос о его охране

Комментариев: 2
Сам народный избранник считает такие вопросы провокацией и заявил, что обратился в правоохранительные органы.
 
Депутат от Оппозиционной платформы — За жизнь Илья Кива пригрозил "отрезать голову" мужчине за вопрос о его охране, с которой политик передвигается.
 
На вопрос мужчины "Вы от народа прячетесь?" во время того, как Кива в окружении охраны садился в свою машину, нардеп заявил "Ты что, дурак бл***, я тебе сейчас голову отрежу, с*ка".
 
 
На своей странице в Facebook Кива заявил, что по поводу инцидента обратился в Национальную полицию. 
 
Он сообщил, что на прошлой неделе за ним "бегала группа провокаторов" и видео является частью того, что они сняли.
 
 
"Хочу объяснить природу этого материала. Если вы обратили внимание, я один из немногих депутатов в Раде и в политике, кто регулярно напоминает генпрокурору и власти, о том, что преступник Стерненко (активист Сергей Стерненко), который зарезал многодетного отца в Одессе, должен сидеть в тюрьме. Но он на свободе. ... Я единственный, кто стоит на его стремительном пути к признанию невиновным. Именно поэтому он начал бегать за мной в компании своих друзей, оскорблять меня и моих детей. Обещаю, он получит свое наказание", - заявил Кива.
 
Напомним, что ранее Кива во время заседания Рады переписывался с девушкой, после чего потрогал себя за гениталии.
 

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Теги: полиция, угроза жизни, угрозы, Илья Кива
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
П    03.11.2019, 19:26
Оценка:  0
П
Мусор вонючий. Ещё и наркет - 100%.
БЕЗУМЕЦ    03.11.2019, 19:44
Оценка:  0
БЕЗУМЕЦ
Что он тоже мент?
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