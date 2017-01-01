В Станице Луганской завершили укладку металлоконструкций моста

Мост в Станице Луганской планируют открыть после ремонта до 27 ноября 2019 года.

Мост в Станице Луганской Facebook Луганської ОДА

В Станице Луганской в воскресенье, 3 ноября, завершили работы по укладке металлоконструкций моста через реку Северский Донец, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации в Facebook. Также специалисты провели сварочные работы на металлических конструкциях моста. Мост в Станице Луганской планируют открыть после ремонта до 27 ноября 2019 года. Первую металлоконструкцию смонтировали 31 октября. Напомним, что делегация Финляндии во главе с министром иностранных дел Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил и средств №1 в Станице Луганской . Хаависто положительно отметил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда Станица Луганская, а именно проведение ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста и внедрение бесплатного общественного транспорта для гражданских лиц с ограниченной мобильностью.

Корреспондент