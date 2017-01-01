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Кабмин утвердил бюджет-2020 ко второму чтению

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В соответствии с Бюджетным кодексом проект государственного бюджета на 2020 год нужно подать в Верховную Раду на второе чтение не позднее 3 ноября.
Кабинет Министров в последнее время регулярно заседает по воскресеньям
Кабинет Министров в последнее время регулярно заседает по воскресеньям
Цензор.нет
 
Кабинет министров вечером, 3 ноября, утвердил проект государственного бюджета на 2020 год, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко с заседания правительства в своем Telegram-канале.
 
Правительство утвердило проект бюджета, который будет направлен на второе чтение в Верховную раду.
 
По его словам, министра внутренних дел Арсена Авакова и министра культуры молодежи и спорта Владимира Бородянского не было на заседании правительства.
 
 
2 ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение по предложениям к проекту закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны.
 
Напомним, ранее представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук заявляла, что проект Государственного бюджета на 2020 год будет принят в трех чтениях до 20 декабря. По ее словам, бюджет не будут принимать "под елку".
 
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Теги: бюджет, Верховная Рада, бюджет Украины, правительство Украины, Госбюджет
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Источник: korrespondent.net

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