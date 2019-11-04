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Стало известно, где в Украине начнут тестировать 5G

Комментариев: 5
Уже в этом году может начаться тестирование 5G в шести городах Украины. Его совместно проведут шведская и украинская компании.
В шести городах Украины могут начать тестирование 5G уже в этом году
В шести городах Украины могут начать тестирование 5G уже в этом году
techradar.com

В Украине компания-производитель телеком-оборудования из Швеции и один из украинских мобильных операторов могут начать тестировать 5G уже в этом году. Об этом сообщает портал internet.ua в понедельник, 4 ноября.

Эксперимент планируют реализовать в шести городах - Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Черкассах и Львове.

Нацкомиссия по регулированию связи и информации уже согласовала меры безопасности для испытаний интернета пятого поколения, чтобы избежать риска для здоровья людей и животных.

Предварительно, 5G в тестовом режиме планируют запустить с первого декабря 2019 года, но пока что утвержденного графика нет.

Напомним, что ранее Монако первым обеспечило полное покрытие 5G. Мобильный оператор Monaco Telecom установил 23 антенны 5G, которые покрывают все 2,6 кв. км территории княжества.

5G в Украине. Когда ожидать революцию

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Теги: интернет, 5G інтернет, стандарт 5G
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Мыкола    04.11.2019, 08:47
Оценка:  -5
Мыкола
Если вышки на 4G размещены на расстоянии 400 метров друг от друга то 5G требует расстояние между вышками не более 100 метров ! А вы задумывались, как будет чувствовать все живое в условиях такого колоссального облучения ? Или онкология для вас это пустячок , который не надо принимать во внимание?
ПродувКротов    04.11.2019, 09:04
Оценка:  +2
ПродувКротов
Але гараж. Какие такие 400м, 100м ? Где вы взяли такие лоховские цифры?
BROKER666    04.11.2019, 09:10
Оценка:  0
BROKER666
здохни, тварюка
Люблю_Украину    04.11.2019, 08:30
Оценка:  -3
Люблю_Украину
може 4G сначала доделать? Или тарифы снизить на интернет. А то по статистике у населения в месяц +/-5ГБ инета, зачем им 5 G? Спустить их за пол часа? К тому же надо еще всем купить новые телефоны.....
ПродувКротов    04.11.2019, 09:03
Оценка:  +2
ПродувКротов
4G уже 6 лет работает. Просто вам на москве об этом не сказали.
VSHIVANKA    04.11.2019, 08:24
Оценка:  -6
VSHIVANKA
ЭУРОПЭЙЦИ , МУХ ИЗ МОСТА УЖЕ ВЫКОЛУПАЛИ ?
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