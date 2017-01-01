Итоги 3 ноября: Скандал с Кивой и отъезд Бабченко

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Илья Кива попал в очередной скандал; Аркадий Бабченко перебрался в Израиль. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Бабченко уехал из Украины

Российский журналист Аркадий Бабченко, “убийство“ которого в мае 2018 года в Киеве инсценировала СБУ, заявил, что уехал из Украины в Израиль.

“Если Украина выберет “кандидата Х“ – я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране – я на следующий же день начинаю запуск процесса “я сваливаю““. Ровно полгода назад написано… Я сказал. Я сделал“, – написал Бабченко на своей странице в Facebook.

“Портнов приехал – Бабченко уехал“, – добавил журналист. По его словам, он не захотел ждать “начнется или не начнется в рамках новой концепции “мир-дружба-жвачка“ обмен экстрадициями“.

Кива пригрозил “отрезать голову“ за вопрос об охране

Депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива пригрозил “отрезать голову“ мужчине за вопрос о его охране, с которой политик передвигается.

На вопрос мужчины “Вы от народа прячетесь?“ во время того, как Кива в окружении охраны садился в свою машину, нардеп с нецензурной лексикой заявил “Я тебе сейчас голову отрежу“.

Нардеп заявил, что по поводу инцидента обратился в Национальную полицию. По его словам, на прошлой неделе за ним “бегала группа провокаторов“ и видео является частью того, что они сняли.

Трамп заявил о “хороших отношениях“ с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что его отношения с Украиной “очень хорошие“. При этом СМИ сообщили о ненависти Трампа к Украине.

“Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, я могу ладить (с другими государствами, - ред.)“, - сказал он и добавил, что его поддержка Украины тоже “очень хорошая“.

Ирина Луценко решила уйти из Рады

Народный депутат от фракции Европейская солидарность Ирина Луценко, супруга бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, написала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата.

Луценко написала заявление в связи с состоянием здоровья и планирует работать в парламенте на ближайшей пленарной неделе.

Ученые назвали самое безжизненное место на Земле

Группа ученых из университета Париж-Сюд во Франции опровергла возможность существования каких-либо бактерий в долине Даллол в Эфиопии.

По словам ученых, наличие воды на поверхности планеты часто приводят в качестве критерия обитаемости. Тем не менее их исследование представляет доказательство того, что на поверхности Земли существуют совершенно безжизненные места даже при наличии воды.

Все дело в том, что вода в местности долины представляет собой горячий (до 109 градусов Цельсия), крайне кислый (pH~0) и соленый раствор с преобладанием магния. Такой состав воды заставляет живые клетки разрушаться.

В Москве застрелили главу центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии



Руководитель центра противодействия экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев был застрелен на улице Академика Анохина на западе Москвы.



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