В Сумах студентка покончила с собой
Читай также: Жуткое самоубийство в Киеве: мужчина повесился под квартирой бывшей жены
В Сумах произошла страшная трагедия - студентка одного из ВУЗов выпрыгнула из окна общежития на 8 этаже.
Об этом информирует местное издание "Данкор" со ссылкой на полицию Сумской области.
Девушку 2001 года рождения после падения с 8 этажа госпитализировали с диагнозом политравма. Врачи боролись за ее жизнь, однако через 20 минут она умерла.
Известно, что девушка выпрыгнула из окна комнаты, в которой жила еще с одной студенткой. Перед падением девушка закрыла дверь в комнату, ее пришлось взламывать.
Читай также: Парень убитой в Керчи студентки выпрыгнул из окна
В ноутбуке у погибшей нашли видеообращение, которое дает основания рассматривать произошедшее как самоубийство. Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Умышленное убийство".
Как сообщалось 30 сентября, в Киеве возле университета странным образом повесился мужчина.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram