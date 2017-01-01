В Сумах студентка покончила с собой

В ноутбуке у погибшей нашли видеообращение.

Врачи пытались спасти девушку, но травма была слишком серьезной depositphotos.com

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В Сумах произошла страшная трагедия - студентка одного из ВУЗов выпрыгнула из окна общежития на 8 этаже.

Об этом информирует местное издание "Данкор" со ссылкой на полицию Сумской области.

Девушку 2001 года рождения после падения с 8 этажа госпитализировали с диагнозом политравма. Врачи боролись за ее жизнь, однако через 20 минут она умерла.

Известно, что девушка выпрыгнула из окна комнаты, в которой жила еще с одной студенткой. Перед падением девушка закрыла дверь в комнату, ее пришлось взламывать.

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В ноутбуке у погибшей нашли видеообращение, которое дает основания рассматривать произошедшее как самоубийство. Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Как сообщалось 30 сентября, в Киеве возле университета странным образом повесился мужчина.

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