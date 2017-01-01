Второе “бабье лето”: в Украине жара до +20

4 ноября в Украине опять будет тепло и солнечно.

Сегодня по всей территории Украины будет тепло и солнечно. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня классический осенний день. Будет сухо и солнечно. Воздух прогреется в пределах +15…+18 градусов по Цельсию. В Ужгороде - ливни.

На востоке Украины без осадков. На термометре +9…+17 градусов по Цельсию.

Южным регионам напророчили яркое возвращение “бабьего лета”. Температура воздуха поднимется от +17 до +20 градусов по Цельсию.

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В северной части страны сегодня тепло, сухо и солнечно. На улице +15…+18 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине 4 ноября без осадков. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +17 градусов по Цельсию.

В столице 4 ноября солнечно и без осадков. Воздух прогреется в пределах +16…+18 градусов по Цельсию.

Напомним, в Украину возвращается теплая погода. Гость атлантического происхождения "выживет" антициклон, который довольно долго определял холодную и сухую погоду.

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