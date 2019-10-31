В Петровском возможна провокация - штаб ООС

Сепаратисты заявили о готовности к разведению 4 ноября, но с последнего обстрела, который они совершили 30 октября, не прошло семи дней, как того требуют Минские договоренности.

Данные о готовности сепаратистов начать несогласованное разведение сил в Петровском на Донбассе 4 ноября являются провокацией. Об этом сообщил пресс-центр Штаба ООС в Facebook в понедельник, 4 ноября.

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В сообщении сказано, что накануне в нескольких СМИ появилась информация о готовности сепаратистов 4 ноября начать разведение сил в Петровском и запуске сигнальной ракеты в 12:00. В штабе подчеркивают, что это является "ничем иным как очередной провокацией".

Выдавая воображаемое за желаемое, главари самопровозглашенных псевдообразований не соблюдают Минские договоренности и взятые на себя обязательства в формате Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон, - говорится в сообщении.

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Также в штабе отметили, что согласно данным отчета миссии ОБСЕ от 31.10.2019, последнее нарушение режима прекращения огня в пределах участка Петровское было зафиксировано 30 октября. Условием начала разведения сил является верификация ОБСЕ соблюдение режима полного прекращения огня в течение семи суток.

Напомним, участок разведения сил в Золотом-4 начали разминировать. После недельной тишины стороны уведомляют СММ ОБСЕ, с кого рубежа, куда какой состав сил и средств будет отводиться.

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