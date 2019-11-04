Из ГП уволили следователя, который вел дело против Богдана, - Горбатюк

Экс-сотрудник ГПУ сделал заявление.

Бывший начальник Управления специальных расследований Сергей Горбатюк заявил, что из Генпрокуратуры уволили следователя, который расследовал дело о возможной причастности главы Офиса президента Андрея Богдана к растрате 32 млн грн.

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Об этом он заявил в эфире канала Прямой.

Горбатюк заявил, что этого следователя уволили из ведомства одним из первых.

Следователя по этому делу освободили одним из первых, и это серьезный аргумент, что они (новая власть, - ред.) таким незаконным способом хотят защититься от уголовного преследования, - сказал Горбатюк.

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Также известно, что Богдан по этому делу проводит в качестве свидетеля. Он был допрошен. Между тем, по словам Горбатюка, новое руководство ГПУ блокирует расследование и отказывается подписывать проект подозрений судьям, которые ведут это дело.

Напомним, адвокаты Небесной сотни недовольны новым назначением в ГПУ. Правоохранители утверждают, что новый глава департамента ГПУ по расследованию дел Майдана протеже Сергея Кизя (бывшего заместителя генпрокурора Юрия Луценко).

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