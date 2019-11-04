В Черновцах дикий кабан бегал по городу

В кабана смогли попасть транквилизатором.

Сейчас кабан находится в егерском господарстве скриншот из видео

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В центре Черновцов больше суток разгуливал дикий кабан, многие прохожие пугались животного. Жители города активно обсуждали происшествие в соцсетях.

Об этом сообщает “Чернівецький промінь“.

Дикое животное спокойно передвигалось по улицам, и этому никак не препятствовали никакие соответствующие службы.

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Поймать животное смогли жители своими силами. Они загнали кабана на территорию церкви и вызвали полиции со спасателями. После этого в кабана попали транквилизатором и загрузили в автомобиль.

Сейчас кабан находится в егерском господарстве. Ветеринары проводят осмотр животного, чтобы подтвердить у него отсутствие каких-либо заболеваний. В сети люди активно делятся фотографиями и видео с места событий.

Около полуночи на улице Богдана Хмельницкого в Черновцах бегал кабан. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Пока неизвестно каким образом дикое животное оказалась в городе.

На другом видео видно, как озадачен таксист дал задний ход и попытался догнать кабана на улице Главной.

Жители города на ситуацию с кабаном отреагировали с юмором, разместив в соцсетях шутливые посты и видео.

Как сообщалось, в ноябре 2018 уличный волк разгуливал по райцентру под Одессой.

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