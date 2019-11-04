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В Черновцах дикий кабан бегал по городу

Комментариев: 2
В кабана смогли попасть транквилизатором.
Сейчас кабан находится в егерском господарстве
Сейчас кабан находится в егерском господарстве
скриншот из видео

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В центре Черновцов больше суток разгуливал дикий кабан, многие прохожие пугались животного. Жители города активно обсуждали происшествие в соцсетях.

Об этом сообщает “Чернівецький промінь“.

Дикое животное спокойно передвигалось по улицам, и этому никак не препятствовали никакие соответствующие службы.

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Поймать животное смогли жители своими силами. Они загнали кабана на территорию церкви и вызвали полиции со спасателями. После этого в кабана попали транквилизатором и загрузили в автомобиль.

Сейчас кабан находится в егерском господарстве. Ветеринары проводят осмотр животного, чтобы подтвердить у него отсутствие каких-либо заболеваний. В сети люди активно делятся фотографиями и видео с места событий.

Около полуночи на улице Богдана Хмельницкого в Черновцах бегал кабан. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Пока неизвестно каким образом дикое животное оказалась в городе.

На другом видео видно, как озадачен таксист дал задний ход и попытался догнать кабана на улице Главной.

 

Жители города на ситуацию с кабаном отреагировали с юмором, разместив в соцсетях шутливые посты и видео. 

Как сообщалось, в ноябре 2018 уличный волк разгуливал по райцентру под Одессой.

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Теги: животное, кабан, Черновцы
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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    04.11.2019, 10:19
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ГАЛУТИНА , НЕ ТЫ ИСПУГАЛА ЖИВОТИНКУ ?!
Кайдаш    04.11.2019, 10:44
Оценка:  -1
Кайдаш
Она животинку не пугала, а готовила к диверсионной деятельности в Ростове-на-Дону )))
Колишній-східняк    04.11.2019, 10:12
Оценка:  +1
Колишній-східняк
- Официант, у вас есть дикая утка?
- Нет, сэр. Но для вас мы можем раздразнить домашнюю.
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