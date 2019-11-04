В Черновцах дикий кабан бегал по городу
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В центре Черновцов больше суток разгуливал дикий кабан, многие прохожие пугались животного. Жители города активно обсуждали происшествие в соцсетях.
Об этом сообщает “Чернівецький промінь“.
Дикое животное спокойно передвигалось по улицам, и этому никак не препятствовали никакие соответствующие службы.
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Поймать животное смогли жители своими силами. Они загнали кабана на территорию церкви и вызвали полиции со спасателями. После этого в кабана попали транквилизатором и загрузили в автомобиль.
Сейчас кабан находится в егерском господарстве. Ветеринары проводят осмотр животного, чтобы подтвердить у него отсутствие каких-либо заболеваний. В сети люди активно делятся фотографиями и видео с места событий.
Около полуночи на улице Богдана Хмельницкого в Черновцах бегал кабан. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Пока неизвестно каким образом дикое животное оказалась в городе.
На другом видео видно, как озадачен таксист дал задний ход и попытался догнать кабана на улице Главной.
Жители города на ситуацию с кабаном отреагировали с юмором, разместив в соцсетях шутливые посты и видео.
Как сообщалось, в ноябре 2018 уличный волк разгуливал по райцентру под Одессой.
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