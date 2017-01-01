В Кабмине рассказали о влиянии Авакова

Владислав Криклий заявил, что Аваков не демонстрирует явных попыток влиять на правительство.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не демонстрирует попыток влияния в Кабинете министров помимо его полномочий. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью РБК-Украина в понедельник, 4 ноября.

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Он прокомментировал тезис о том, что в правительстве Владимира Гройсмана Аваков был “не первым человеком, но и не вторым“.

“Он более опытный как политик, потому что большинство из нас впервые в политике или на госслужбе. Но какого-либо влияния или явных попыток на что-то влиять я не вижу“, - отметил Криклий.

Он также отрицает, что глава “Укрзализныци“ Евгений Кравцов, якобы будучи креатурой Авакова, на сегодня имеет протекцию со стороны главы МВД.

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“Что касается протекции - а какая там протекция может быть? Сейчас нет Кабмина Народного фронта, нет квот Народного фронта. Я просто не понимаю, как теоретически они бы могли обеспечить какую-то протекцию Кравцову. Протекцию Кравцову может обеспечить только хорошая работа, добросовестное выполнение обязанностей и полная поддержка наблюдательного совета. Но это мы еще увидим“, - добавил Криклий.

Ранее в Слуге народа заявили, что Аваков будет переходным министром под персональную ответственность президента Владимира Зеленского и его смогут уволить не ранее чем через полгода.

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