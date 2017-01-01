Юрий Луценко вернулся в Украину из-за болезни супруги

У Ирины Луценко серьезные проблемы с сердцем.

Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что вернулся в Украину из-за серьезных проблем со здоровьем его супруги Ирины Луценко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Этот пост Луценко стал ответом на пост политолога Михаила Чаплыги, который предположил, что чета Луценко сбежала из страны, прихватив с собой "несгораемое бабло".

Уехали с баблом и показали нам фак: чета Луценко, Бабченко (с кошельком), Кононенко, Матиос... чуть ранее Гонтарева и Яресько... Знают толк в выражении "вовремя выйти из Игры с несгораемым баблом. Говорят, что вышедших на порядок больше... вместе с баблом. Дальше будет треш, - написал Чаплыга.

Этот пост прокомментировал сам Луценко. Он заявил, что сегодня находится в Киеве и сообщил о болезни жены.

Миша, кончай исходить ядом. Я в Киеве. Жена перенесла тяжелые проблемы с сердцем, - написал Луценко.

Пост Чаплыги Скриншот

После этого Чаплыга удалил этот пост, заявив, что проблемы со здоровьем являются табу для сатиры.

Снес один из постов. Об уехавших в Лондон. Снес по моральным соображениям. В новости в СМИ о якобы отказе от мандата речь шла о мотиве - по состоянию здоровья. Я не обратил сразу внимание, а сие есть табу для сатиры. За сим сию тему закрываю, - написал политолог.

Политолог удалил пост Скриншот

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Напомним, Ирина Луценко хочет уйти из Рады. Супруга бывшего Генерального прокурора могла написать заявление о сложении депутатских полномочий в связи с состоянием здоровья.

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