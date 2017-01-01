Инцидент с лошадьми во Львове: Раненую девочку оперировали 6 часов

У ребенка обширная рана на поверхности голени и открытый перелом большеберцовой кости.

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Врачи более 6 часов оперировали 15-летнюю девочку, которая пострадала в результате столкновения туристической кареты с лошадьми со скамейкой в центре Львова, на какой как раз сидел ребенок. У девочки – большая обширная рана на поверхности голени и открытый перелом большеберцовой кости.

Для спасения девочки из санавиации вызвали сосудистого хирурга. Обессиленные родители ребенка постоянно дежурят в коридорах медучреждения, сообщил в фейсбуке львовский журналист Олег Галив.

"И даже если полиция найдет и накажет виновных – это в полной мере проблему не решит. Потому что лошади нравятся туристам, пиротехника нравится безумным туристам. А туристы нравятся городу", – добавил журналист.

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Он отметил, что не против того, чтобы Львов был туристическим, но стоит жестче прописывать правила. Стоит изучать и опыт Европы, где такие лошади с каретами тоже очень популярны. Или отвести для лошадей специальные места. Или же дополнительно ограждать прогулочные зоны.

Как сообщалось 3 ноября, во Львове напуганные взрывом петарды лошади, запряженные в прогулочную карету, выбежали на тротуар и снесли скамейку, на которой сидела 15-летняя девочка.

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