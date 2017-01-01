Украина лидирует по числу иммигрантов в Европе

Украинцев в Европе больше всего.

Большинство иммигрантов в Европе - граждане Украины. При этом уточняется, что большинство украинцев, получивших вид на жительство в ЕС, едут на работу в Польшу.

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Об этом сообщает Европейское статистическое управление Eurostat.

Сообщается, что в прошлом году вид на жительство в Евросоюзе получили 527 000 украинцев (78% из них - в Польше).

Согласно данным ресурса, Украина занимает первое место среди стран по количеству видов на жительство в ЕС. На втором месте в рейтинге китайцы - 206 000, почти половина - в Великобритании, на третьем - индийцы - 197 000, 38% также в Великобритании, на четвертом - сирийцы - 174 000, 71% из них - в Германии, на пятом - белорусы - 138 000, 92% в Польше.

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64,7% украинцев едут в ЕС с целью работы, а еще 12 - получать образование.

Напомним, большинство украинцев против продажи земли иностранцам. Около половины граждан выступают против снятия моратория на продажу земли.

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