Харьковских террористов нет в списках на обмен - Пристайко

Глава МИДа призывает не поднимать шум вокруг списков на обмен, чтобы не сорвать его.

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Обвиняемых по делу о теракте возле харьковского Дворца спорта в списках на обмен с Россией нет. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет Суспильне.

Я не видел “харьковских террористов“ в списке, я более того скажу — это процесс сложный, в него вовлечены не дипломаты, а привлечены те, кто занимается этим обменом. Это сложная группа людей, включая правозащитников и омбудсвумен, и СБУ. Я не хочу очень углубляться, потому что мы можем сорвать этот сложный этап. Обмен будет происходить в разные стороны: есть в Российскую Федерацию, есть на оккупированных территориях. Дайте нам, пожалуйста, немного времени, чтобы мы смогли сделать списки, согласовать их, потому что каждое сказанное слово может оставить кого-то за решеткой, — сказал Пристайко.

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Напомним, о том, что Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков и Владимир Дворников могут быть выданы России в рамках обмена пленными, в сентябре сообщили их адвокаты Игорь Нагорный и Дмитрий Тихоненков.

Взрыв возле Дворца спорта произошел в феврале 2015 года. Противопехотная мина сработала во время Марша Единства. От взрыва погибли четыре человека. Еще 9 — травмированы. На скамье подсудимых — трое харьковчан. По версии следствия, теракт они совершили по заказу российской ФСБ. Судебное разбирательство длится четыре года.

Напомним, в Москве подтвердили подготовку к новому обмену пленными. Пока никаких дат россияне называть не хотят, указывая на более важные вопросы, в частности “нормандскую встречу“.

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