"Как заболеть": Что гуглили школьники в последний день каникул

Вчера, 3 ноября, в Украине закончились осенние каникулы .

В воскресенье, 3 ноября, в Украине закончились школьные каникулы. Интересно, что именно в этот день вечером повысилась популярность следующих запросов:

Как поднять температуру тела,

Как заболеть.

Результаты Google Trends Скрин

Такие данные следуют из Google Trends.

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Напомним, осенние каникулы длились 7 дней. Следующими будут зимние, которые продлятся 16 дней – с 23 декабря по 7 января.

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Как сообщалось 20 октября, синоптики предупредили о похолодании в Киеве - прогнозируют скорые морозы и снегопады.

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