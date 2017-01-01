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"Как заболеть": Что гуглили школьники в последний день каникул

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Вчера, 3 ноября, в Украине закончились осенние каникулы .
Украинские школьники с нетерпением ждут следующих каникул
Украинские школьники с нетерпением ждут следующих каникул
depositphotos.com

В воскресенье, 3 ноября, в Украине закончились школьные каникулы. Интересно, что именно в этот день вечером повысилась популярность следующих запросов:

  • Как поднять температуру тела,
  • Как заболеть.

Результаты Google Trends
Результаты Google Trends
Скрин

Такие данные следуют из Google Trends.

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Напомним, осенние каникулы длились 7 дней. Следующими будут зимние, которые продлятся 16 дней – с 23 декабря по 7 января.

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Как сообщалось 20 октября, синоптики предупредили о похолодании в Киеве - прогнозируют скорые морозы и снегопады. 

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Теги: Украина, школьники, Google Trends
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