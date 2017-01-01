В Одессе мужчина на улице угрожал прохожим пистолетом

Нарушитель правопорядка задержан.

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Патрульные задержали 42-летнего мужчину, который ночью гулял по Одессе с оружием и угрожал прохожим.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

"Сегодня ночью патрульные получили сообщение о том, что в районе Николаевской дороги ходит неизвестный мужчина, пристает к прохожим и угрожает предметом похожим на оружие", - сказано в сообщении.

Правоохранителям удалось успокоить мужчину, после чего он положил оружие на землю. 42-летнего мужчину задержали, на место происшествия вызвали следователей для установления всех обстоятельств дела. В действиях мужчины усматривается уголовная ответственность по ст.296 КУоАП (хулиганство).

Одессит приставал к прохожим facebook.com/odesapolice

Как сообщалось 28 октября, в Киеве пьяный мужчина обстрелял прохожую.

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