В Одессе мужчина на улице угрожал прохожим пистолетом
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Патрульные задержали 42-летнего мужчину, который ночью гулял по Одессе с оружием и угрожал прохожим.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.
"Сегодня ночью патрульные получили сообщение о том, что в районе Николаевской дороги ходит неизвестный мужчина, пристает к прохожим и угрожает предметом похожим на оружие", - сказано в сообщении.
Правоохранителям удалось успокоить мужчину, после чего он положил оружие на землю. 42-летнего мужчину задержали, на место происшествия вызвали следователей для установления всех обстоятельств дела. В действиях мужчины усматривается уголовная ответственность по ст.296 КУоАП (хулиганство).
Как сообщалось 28 октября, в Киеве пьяный мужчина обстрелял прохожую.
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