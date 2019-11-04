Путин назвал условие встречи в “нормандском формате”

Российский президент выдвинул новое условие.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что сейчас глава Кремля ждет, пока будут известны результаты подготовки к саммиту. Об этом сообщают росСМИ.

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Песков заявил, что Путин давно готов ко встрече в “нормандском формате”, между тем, у него есть условие.

Представитель Путина заявил, что глава Кремля решится на встречу с лидерами Украины, Франции и Германии, только в том случае, если возникнет “срочная необходимость“.

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Песков несколько раз подчеркнул, что Путин ждет каких-то результатов подготовки к саммиту, а также загадочных “условий“, которые приведут к неизбежности данного саммита.

Напомним, Пристайко рассказал о нормандской встрече. Глава МИД Украины выразил надежду, что встреча в нормандском формате состоится в ноябре.

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