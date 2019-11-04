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Путин назвал условие встречи в “нормандском формате”

Комментариев: 8
Российский президент выдвинул новое условие.
Путин выдвинул новое условие
Путин выдвинул новое условие
kremlin.ru

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что сейчас глава Кремля ждет, пока будут известны результаты подготовки к саммиту. Об этом сообщают росСМИ.

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Песков заявил, что Путин давно готов ко встрече в “нормандском формате”, между тем, у него есть условие.

Представитель Путина заявил, что глава Кремля решится на встречу с лидерами Украины, Франции и Германии, только в том случае, если возникнет “срочная необходимость“.

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Песков несколько раз подчеркнул, что Путин ждет каких-то результатов подготовки к саммиту, а также загадочных “условий“, которые приведут к неизбежности данного саммита.

Напомним, Пристайко рассказал о нормандской встрече. Глава МИД Украины выразил надежду, что встреча в нормандском формате состоится в ноябре.

 

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Теги: Путин, Песков, нормандская встреча, Кремль
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Комментариев (11)
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Джо-кер    04.11.2019, 12:24
Оценка:  0
Джо-кер
Я думал, он издох давно.
Антибес    04.11.2019, 12:17
Оценка:  -2
Антибес
Справедливости ради отмечу что Путин является Дияволом во плоти.Но управлять самым большим по территории государством так долго,может только Диявол.И управлять,стоит отметить,не так уж и плохо.Платежеспособность россиян гораздо выше чем у нас,"нерабов".)))))
Джо-кер    04.11.2019, 12:23
Оценка:  +1
Джо-кер
Скоро изгоним сатану из Кремля. С помощью Божией.
Антибес    04.11.2019, 12:27
Оценка:  0
Антибес
Ты портки сначала с себя сними засраные"гидностью" ,бот многоликий."Изгонятель&q uot;,бля!Ты тупее очень многих очень тупых.)))))
Антибес    04.11.2019, 12:09
Оценка:  -7
Антибес
Путин из тех кто принимает решения.Поэтому он вполне может ставить условия.
Путин_xyйло    04.11.2019, 12:11
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Читай выше
Антибес    04.11.2019, 12:14
Оценка:  -3
Антибес
То,что ты многоликое хyйло с кучей аккаунтов ,я и так знаю.Кстати,почему ты не пишешьпод ником wtf2wtf?Жим-жим?)))))
Колишній-східняк    04.11.2019, 12:03
Оценка:  +1
Колишній-східняк
и зеля на это ведётся...
Антибес    04.11.2019, 12:12
Оценка:  -4
Антибес
Зеля не имеет особого выбора,он ничего не решает даже в Украине.А ты что предлагаешь,бот?Окопную войну на десятилетия?Или может с дивана своего пропуканного пердак поднимешь и поведёшь"патриотов"в наступление на Москву?)))))
Колишній-східняк    04.11.2019, 12:25
Оценка:  +2
Колишній-східняк
А ты предлагаешь лапки вверх и идти сдаваться или - с челобитной на москву?
WTF2wtf    04.11.2019, 12:28
Оценка:  0
WTF2wtf
Этот вражеский шизоид-многостаночник из раши это постоянно предлагает ... просто бот оккупантов, больной на голову украинофоб
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