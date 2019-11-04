Под Киевом россиянин повредил флаг возле памятника Небесной сотне

В полиции говорят, что мужчина находился в неадекватном состоянии.

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В городе Вишневое под Киевом гражданин России повредил флагшток с флагом ОУН возле памятника “Небесной Сотне“. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

На место происшествия сразу была вызвана группа полиция, которая быстро задержала правонарушителя. Выяснилось, что вандалом является 45-летний гражданин Российской Федерации, имеющий вид на жительство в Украине.

Нарушитель при общении с полицейскими вел себя неадекватно: то громко плакал, то начинал смеяться. В то время, когда вышел в коридор за естественными потребностями, неожиданно он выпрыгнул в окно с третьего этажа админздания. Полицейским мужчина объяснил свой “полет“, что для него просто играет громко музыка, - отметили в полиции.

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Для оказания медицинской помощи полицейские вызвали карету скорой помощи, мужчину доставили в больницу с травмами тела.

В отношении правонарушителя работники полиции составили административный проткала по ст.173 (мелкое хулиганство) КоАП.

Сейчас в Государственной миграционной службе Украины готовится ходатайство об отмене иностранцу вида на жительство, выдворении его из страны с запретом дальнейшего въезда в Украину.

Нарушитель при общении с полицейскими вел себя неадекватно kv.npu.gov.ua

Напомним, на Буковине повредили флаги на могилах бойцов АТО. Неизвестные повредили государственные флаги на двух могилах двух.

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