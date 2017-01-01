Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Херсонские школьники устроили стрельбу

Комментариев: 0
Подростки устроили "уличные разборки", которые закончились стрельбой из пневматического пистолета. Один парень госпитализирован.

В Херсоне школьники устроили перестрелку посреди улицы. Об этом сообщает Типичный Херсон в понедельник, 4 ноября.

Читай также: Под Херсоном произошло серьезное экологическое ЧП

Инцидент произошел накануне во второй половине дня. В Детскую областную клиническую больницу доставили 15-летнего подростка с ранениями в зоне правого предплечья и правого бедра, причиной которых стали выстрелы из пневмата.

Выяснилось, что подростковые уличные "разборки" на улице Вишневой переросли в выяснение отношений при помощи оружия. Подробности инцидента уточняются.

Напомним, что ранее под Киевом подросток перевернулся на Land Cruiser и погиб. Парень решил взять авто родителей и вместе с тремя несовершеннолетними друзьями покататься на нем по селу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Херсон, подростки, стрельба, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь