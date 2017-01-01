Стало известно, как нардепы посещали Раду в октябре

Лидерами по посещаемости стали Слуги народа, ЕС и Голос.

Посещения в октябре немного хуже, чем в предыдущем месяце ВР

Комитет избирателей Украины проанализировал посещения ВР. Выяснилось, что в среднем на заседаниях присутствовали 378 нардепов (89%). Об этом сообщает КИУ.

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Самая высокая посещаемость у “слуг народа“ и ЕС. В среднем на заседаниях присутствовали 92% депутатов СН и 87% депутатов ЕС. Также высокие показатели и в фракции Голос - 86%.

Прогульщиками оказались нардепы из Оппозиционной платформы За жизнь (80%) и Батькивщина – (79%)

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“Показатели посещения остаются высокими, однако они ухудшились по сравнению с предыдущим месяцем. В частности, ухудшилась динамика посещения “Батькивщина“ (9%), “Голоса“ (8%), “ОПЗЖ“ (-5%) и “Слуги Народа“ (-2%). В “Европейской солидарности“ показатели посещаемости остались прежними“ – говорится в сообщении.

Информация по данным письменной регистрации.

Напомним, что 30 октября вступил в силу Закон №196-IX, который предусматривает введение штрафов для депутатов, которые систематически не посещают заседания парламентских комитетов.

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