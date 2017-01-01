На Буковине разоблачили ОПГ фальшивомонетчиков

Изъято 62 тыс. фальшивых долларов, задержано 10 человек.

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В Черновцах сотрудники КОРДа задержали членов организованной преступной группировки, промышлявшей подделкой денежных знаков. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В общей сложности в руки правоохранителей попали 10 человек, возрастом от 19 до 39 лет. Организатором группы считают 19-летнего жителя Черновцов.

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Задержание фальшивомонетчиков состоялось после очередного сбыта преступниками партии поддельных долларов США общим номиналом 2500 долларов. Во время обыска автомобиля задержанных было изъято еще 27 500 тысяч долларов c признаками подделки.

Также полицейские провели ряд обысков по местам проживания и в автомобилях возможных участников ОПГ, а также лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

В целом изъято 62 000 долларов, половина которых имеет признаки подделки.

Напомним, в Киеве у парня изъяли 7 миллионов фальшивых гривен. Правоохранители устанавливают возможных участников преступления и аналогичные эпизоды в других районах Киева.

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