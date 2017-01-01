СМИ показали первый осенний шторм в Одессе

Некоторые одесситы прогуливаются на пляжах и кормят чаек.

На одесском побережье был зафиксирован первый осенний шторм. Фото с бушующим морем опубликовала Думская.

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“Одесситы, несмотря на довольно сильный ветер, прогуливаются на городских пляжах и с удовольствием кормят чаек. Некоторые переоценивают свои силы и оказываются обрызганными“ - говорится в сообщении.

Необычное море привлекает любителей фотографировать.

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Ранее сообщалось о том, что Францию накрыл шторм Амели. На юго-западе страны 140 тысяч домохозяйств были лишены электричества, несколько транспортных артерий, в основном второстепенных, были затоплены или перекрыты упавшими деревьями.

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