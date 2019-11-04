Под Днепром педофил изнасиловал 13-летнюю девочку

Преступление произошло в городе Каменское.

В городе Каменское Днепропетровской области педофил изнасиловал 13-летнюю девочку в ее же доме. Об этом сообщают Факты.

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В полицию обратилась мать девочки. Она сообщила, что один из местных жителей взобрался к ней в дом. Воспользовавшись отсутствием свидетелей в доме, педофил напал на 13-летнюю дочь заявительницы и изнасиловал ее.

Полиция установила личность подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Каменского. Его уже допросили и провели ряд судебных экспертиз.

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Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование). Если суду удастся доказать вину подозреваемого, ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, полиция поймала извращенца, напавшего на девочку в Обухове. Пострадавшей девочке 7 лет. Нападение произошло в подъезде многоэтажки. Злоумышленником оказался 35-летний житель города Украинка.

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