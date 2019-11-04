На блокпосту в Луганской области умер майор полиции

Майору полиции было всего 47 лет.

У полицейского было больное сердце novayagazeta.ru

На блокпосту в Луганской области от острой ишемической болезни сердца скончался майор полиции.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Луганской области, передает УНН.

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"Сегодня, команда полицейских понесла невосполнимую утрату - на блокпосту "Лисичанск-Горское" умер 47-летний майор полиции Владимир Михайлович Стецюк, инспектор группы документирования БПОП "Тернополь" ГУНП в Тернопольской области. Причина смерти - острая ишемическая болезнь сердца", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 20 октября, в Николаеве патрульный полицейский погиб в ДТП.

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