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Обнародована переписка пранкера Джокера с нардепом Тищенко - СМИ

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Подлинность переписки официально не подтверждена.
СМИ опубликовали переписку якобы с нардепом Тищенко
СМИ опубликовали переписку якобы с нардепом Тищенко
Коллаж

В Сети обнародована переписка пранкера Джокера с якобы нардепом Николаем Тищенко. Переписка официально не подтверждена. Реакции Николая Тищенко пока нет.  Переписку опубликовала Страна.

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Пранкер Джокер представился генпрокурором Русланом Рябошапкой.  В переписке идет речь о ситуации в фракции, отсутствии партийной дисциплины. Также собеседники размышляли о будущем. 

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Напомним, телеграм-канал Джокера был создан неизвестным лицом 31 октября. Ранее Джокер от имени Рябошапки общался с Михаилом Радуцким и Богданом Яременко.

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Теги: Джокер, Тищенко, переписка
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