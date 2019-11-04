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В Черновцах отключили отопление из-за потепления

Комментариев: 1
Включат, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 суток достигнет ниже 8°.
Ситуацию прокомментировали в КП “Черновцытеплокоммунэнерго“
Ситуацию прокомментировали в КП “Черновцытеплокоммунэнерго“
depositphotos.com

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В Украину пришло потепление и в связи с повышением температуры в Черновцах отключили отопление.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.

“В связи с повышением температуры воздуха с 10:00 4 ноября отключены все котельные города“, - говорится в сообщении.

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Директор КП “Черновцытеплокоммунэнерго“ Александр Меленчук сообщил, что котельные снова включат, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 суток достигнет ниже 8°.

Как сообщалось, 28 октября отопительный сезон официально начался по всей стране.

Не смотря на то, что к концу октября по всей Украине должны были включить отопление, по состоянию на утро 1 ноября план осуществили на 82,2% в социальных объектах и на 77,8% в жилых домах, говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий.
 

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Теги: отопление, Черновцы, потепление
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Комментариев (1)
Пaночка    04.11.2019, 13:13
Оценка:  0
Пaночка
Главное,что это ни коим образом не отразится на сумме в платёжках.Хак!Тфу!
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