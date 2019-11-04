В Черновцах отключили отопление из-за потепления

Включат, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 суток достигнет ниже 8°.

Читай также: Долги за коммуналку снизились на миллиард за месяц

В Украину пришло потепление и в связи с повышением температуры в Черновцах отключили отопление.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.

“В связи с повышением температуры воздуха с 10:00 4 ноября отключены все котельные города“, - говорится в сообщении.

Читай также: Гончарук сообщил, кого винить в случае срыва отопительного сезона

Директор КП “Черновцытеплокоммунэнерго“ Александр Меленчук сообщил, что котельные снова включат, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 суток достигнет ниже 8°.

Как сообщалось, 28 октября отопительный сезон официально начался по всей стране.

Не смотря на то, что к концу октября по всей Украине должны были включить отопление, по состоянию на утро 1 ноября план осуществили на 82,2% в социальных объектах и на 77,8% в жилых домах, говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram