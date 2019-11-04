В Черновцах отключили отопление из-за потепления
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В Украину пришло потепление и в связи с повышением температуры в Черновцах отключили отопление.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.
“В связи с повышением температуры воздуха с 10:00 4 ноября отключены все котельные города“, - говорится в сообщении.
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Директор КП “Черновцытеплокоммунэнерго“ Александр Меленчук сообщил, что котельные снова включат, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 суток достигнет ниже 8°.
Как сообщалось, 28 октября отопительный сезон официально начался по всей стране.
Не смотря на то, что к концу октября по всей Украине должны были включить отопление, по состоянию на утро 1 ноября план осуществили на 82,2% в социальных объектах и на 77,8% в жилых домах, говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий.
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