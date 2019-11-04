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МИД направил РФ ноту с требованием вернуть захваченные корабли

Комментариев: 3
Украинские дипломаты ждут, когда Россия укажет время и место их возвращения.
министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Фейсбук МИДа

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Министерство иностранных дел направило России ноту с требованием отдать корабли Военно-морских сил ВСУ, захваченные в Чёрном море в районе Керченского пролива в конце 2018 г. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет “Интерфакс-Украина“.

МИД направило ноту России с требованием указать координаты и время, когда мы можем забрать наши корабли, - сказал Пристайко.

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Ранее адвокат Николай Полозов заявлял, что российские власти готовы их передать, однако этому мешает техническое состояние катеров.

Напомним, РФ резко увеличила задержки украинских судов, проходящих Керченский пролив. Аналитики отмечают необходимость возврата “азовских санкций“, чтобы отрезвить оккупантов.

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Теги: Керчь, корабли, нота, МИД, Пристайко, РФ
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Комментариев (3)
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Boxerogos    04.11.2019, 13:48
Оценка:  0
Boxerogos
Идиоты!Вы должны благодарить Россию за то что она взяла на себя содержание этого гнилого металлолома!
VSHIVANKA    04.11.2019, 13:21
Оценка:  -2
VSHIVANKA
РАЗВЕ ТОТ ХЛАМ ЕЩЁ НЕ ВЫБРОСИЛИ ?!
Николай510    04.11.2019, 13:13
Оценка:  -4
Николай510
Российский флот могет осиротиться на три катера
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