МИД направил РФ ноту с требованием вернуть захваченные корабли

Украинские дипломаты ждут, когда Россия укажет время и место их возвращения.

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Министерство иностранных дел направило России ноту с требованием отдать корабли Военно-морских сил ВСУ, захваченные в Чёрном море в районе Керченского пролива в конце 2018 г. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет “Интерфакс-Украина“.

МИД направило ноту России с требованием указать координаты и время, когда мы можем забрать наши корабли, - сказал Пристайко.

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Ранее адвокат Николай Полозов заявлял, что российские власти готовы их передать, однако этому мешает техническое состояние катеров.

Напомним, РФ резко увеличила задержки украинских судов, проходящих Керченский пролив. Аналитики отмечают необходимость возврата “азовских санкций“, чтобы отрезвить оккупантов.

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