Зеленский посетит Эстонию в конце ноября

Президент запланировал поездку.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Эстонию, где у него запланированы встречи с властями в конце ноября.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в Киеве, передают Українські Новини.

Эстонско-украинские двусторонние связи безоблачны. Но есть много сфер, где можно улучшить наше сотрудничество. Это будет обсуждаться во время президентской встречи, которая состоится в конце ноября, - сказал Рейнсалу.

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К слову, Зеленского в Эстонию пригласила Президент Эстонии Керсти Кальюдайд, которая прибыла с официальным визитом в Киев в сентябре этого года. Украинский гарант с радостью принял приглашение и уже запланировал визит.

Напомним, у Зеленского показали, как Украина поздравила Китай с Днем независимости. Поздравление было отправлено 1 октября, как и положено. Украина высоко ценит отношения с Китаем.

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