Депутат Госдумы РФ посетил Золотое, чтобы убедиться в отводе украинских войск

Алексей Журавлев попал в Золотое через временно оккупированную часть Украины.

Депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев 1 и 2 ноября находился в Золотом Луганской области. По сообщениям Россми, депутат проверил выполнение договоренностей украинцами, пишет Lb.

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“Я смог убедиться, что на данный момент все условия соблюдаются. Впервые украинская сторона решила внезапно отвести войска. Действительно, их здесь нет. Мы посмотрели, и это так“, - заявил он.

Алексея Журавлева сопровождали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и СЦКК.

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При этом Журавлев дал комментарий “пресс-службе“ террористического подразделения “народная милиция ЛНР“, а также встретился с главарем “ЛНР“, Леонидом Пасичником.

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Напомним, участок разведения сил в Золотом-4 начали разминировать. После недельной тишины стороны уведомляют СММ ОБСЕ, с кого рубежа, куда какой состав сил и средств будет отводиться.

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