В Сумах студентка записала видеообращение перед суицидом

Девушка закрыла дверь в комнату изнутри и выпрыгнула из окна 8-го этажа общежития. Студентка после госпитализации прожила еще 20 минут.

Девушку 2001 г.р. доставили в больницу с диагнозом политравма пресс-служба ГСЧС

В Сумах студентка совершила самоубийство. Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова.

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Сообщение о падении студентки из окна 8-го этажа общежития поступило 2 ноября в 17:00.

Девушку 2001 г.р. доставили в больницу с диагнозом политравма. Однако она умерла через 20 минут. Девушка выпала из окна комнаты, где жила с еще одной девушкой, которой не было дома. Она закрыла дверь изнутри и выпрыгнула. Двери пришлось выламывать.

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У себя на ноутбуке она оставила видеообращение, которое дает основания рассматривать произошедшее как самоубийство. Но проверка проводится в рамках открытого уголовного производства по ст. 115 ч. 1 (умышленное убийство).

Ранее сообщалось, что в Киеве девушка выпрыгнула из окна, оставив предсмертное видео.

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