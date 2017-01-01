В Сумах студентка записала видеообращение перед суицидом
В Сумах студентка совершила самоубийство. Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова.
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Сообщение о падении студентки из окна 8-го этажа общежития поступило 2 ноября в 17:00.
Девушку 2001 г.р. доставили в больницу с диагнозом политравма. Однако она умерла через 20 минут. Девушка выпала из окна комнаты, где жила с еще одной девушкой, которой не было дома. Она закрыла дверь изнутри и выпрыгнула. Двери пришлось выламывать.
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У себя на ноутбуке она оставила видеообращение, которое дает основания рассматривать произошедшее как самоубийство. Но проверка проводится в рамках открытого уголовного производства по ст. 115 ч. 1 (умышленное убийство).
Ранее сообщалось, что в Киеве девушка выпрыгнула из окна, оставив предсмертное видео.
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