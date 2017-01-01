Мэр Днепра Филатов хочет свою муниципальную полицию

Градоначальник уверяет, что местные власти и так уже финансируют полицию, но не имеют на нее влияния.

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Каждому украинскому городу нужна своя муниципальная полиция. Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов в интервью ZN.UA.

По мнению градоначальника, в задачи коммунальной полиции должны входить борьба с хищениями коммунальной собственности и поддержание общественного порядка, а не следственные действия или надзор.

На вопрос журналиста о том, безопасно ли давать местным властям свою вооруженную полицию, мэр отметил, что муниципальная полиция может быть организована через разные механизмы:

Я ж не собираюсь в срочном порядке нанять к себе на работу 150 человек и выдать им пистолеты с автоматами. Но начальника местной полиции, к примеру, может назначать министр МВД по представлению городского совета. Или наоборот: городской совет может согласовывать предложенную министром кандидатуру. То есть может быть двойное подчинение, - пояснил Филатов.

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Градоначальник указал на то, что сегодня городским властям де-факто приходится брать на себя частичное финансирование местных отделений полиции, не имея при этом никакой возможности привлечь ее для решения городских проблем:

Ко мне все время приходит городская полиция и просит: дай деньги на бензин, на запчасти, на компьютеры, на пятое-десятое… То есть город фактически финансирует львиную долю программ полиции. И, внимание: не может дозвониться в ту же полицию, когда ему нужна помощь разогнать какую-нибудь незаконную стройку, к примеру, - жалуется мэр Днепра.

Напомним, Владимир Зеленский и партия Слуга народа на местных выборах не будут поддерживать действующих городских голов Одессы, Харькова и Днепра.

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