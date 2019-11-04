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Луценко прокомментировал отказ жены Ирины от мандата

Комментариев: 2
Юрий Луценко прокомментировал заявление жены Ирины о сложении депутатских полномочий.
Супруги Юрий и Ирина Луценко
Супруги Юрий и Ирина Луценко
Фейсбук

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал отказ жены Ирины от депутатского мандата. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Да, моя жена Ирина написала заявление о сложении депутатских полномочий. Она перенесла серьезную проблему с сердцем. Такой диагноз не позволяет работать на избирателей с полной отдачей, как она это делала и в оппозиции, и при власти“ – написал он.

Нет, это никак не связано с “версиями“ переполненных желчью псевдоэкспертов. Хотя бы потому, что я уже 10 дней как закончил курс английского и вернулся в Киев – отметил он

“Мы не изменим ни убеждений, ни места жительства“ – подчеркнул Луценко.

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Напомним, ранее СМИ писали, что Ирина Луценко хочет уйти из Рады. Супруга бывшего Генерального прокурора могла написать заявление о сложении депутатских полномочий в связи с состоянием здоровья.

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Теги: Юрий Луценко, Ирина Луценко
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Комментариев (2)
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ЗаУкраїну    04.11.2019, 14:38
Оценка:  -3
ЗаУкраїну
Будем надеяться что до посадки в тюрьму она подлечится...и не подохнет преждевременно.
Sancho-s    04.11.2019, 15:20
Оценка:  0
Sancho-s
легко быть говноедом?
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