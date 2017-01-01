Во Львове запретили катать людей на лошадях
Местные власти Львова на неделю запретили деятельность компаний, предоставляющих услуги по перевозке людей. Об этом заявил замглавы города Андрей Москаленко, пишет Интерфакс-Украина.
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Власти выяснят подробности субботнего инцидента, во время которого лошади въехали в скамью, на которой сидела 15-летняя девушка. Животных тогда напугал фейерверк.
Также будет проведена проверка, специалисты выедут на места содержания лошадей.
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Травмированная девушка прооперирована и находится стабильном состоянии. Также травмировался кучер. Раненую лошадь усыпили. У нее были тяжелые травмы ног.
- Видео с места инцидента
Как сообщалось 3 ноября, во Львове напуганные взрывом петарды лошади, запряженные в прогулочную карету, выбежали на тротуар и снесли скамейку, на которой сидела 15-летняя девочка.
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