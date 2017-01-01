Во Львове запретили катать людей на лошадях

Запрет продлится неделю. За это время власти выяснят подробности субботнего инцидента.

Местные власти Львова на неделю запретили деятельность компаний, предоставляющих услуги по перевозке людей. Об этом заявил замглавы города Андрей Москаленко, пишет Интерфакс-Украина.

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Власти выяснят подробности субботнего инцидента, во время которого лошади въехали в скамью, на которой сидела 15-летняя девушка. Животных тогда напугал фейерверк.

Также будет проведена проверка, специалисты выедут на места содержания лошадей.

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Травмированная девушка прооперирована и находится стабильном состоянии. Также травмировался кучер. Раненую лошадь усыпили. У нее были тяжелые травмы ног.

Видео с места инцидента

Как сообщалось 3 ноября, во Львове напуганные взрывом петарды лошади, запряженные в прогулочную карету, выбежали на тротуар и снесли скамейку, на которой сидела 15-летняя девочка.

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