Пристайко сообщил, когда состоится разведения сил в Петровском

Вадим Пристайко напомнил, что запланированное на понедельник разведение зил было отложено из-за обстрелов в Петровском.

Пристайко сказал, на какое время перенесли разведение сил в Петровском МЗС

Разведение сил в Петровском было отложено из-за зафиксированных ранее обстрелов. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко во время брифинга, передает Укринформ в понедельник, 4 ноября.

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"Что касается неразведения в зоне Петровского. Вы знаете, что по нашим оценкам, разведение должно было начаться именно сегодня, но несколько дней назад были обстрелы в районе разведения, не просто в районе где-то там, а в конкретной зоне разведения, что было зафиксировано также СММ ОБСЕ. Поэтому мы вынуждены были перенести это разведение на тот период, когда снова, как мы договорились в 2016 году, будет достигнут семидневный период тишины ", - сказал Пристайко.

По его словам, как только будут достигнуты семь дней тишины, украинская сторона будет готова к следующему этапу разведения.

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В то же время министр подчеркнул, что с разведением сил в Петровском будет завершено выполнение всех предпосылок для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата".

"Рассчитываем, что Российская Федерация все же найдет на этот раз время для того, чтобы четыре лидера встретились", - добавил Пристайко и заверил, что немецкий, французский и украинский стороны готовы к встрече.

Напомним, Пристайко рассказал о нормандской встрече. Глава МИД Украины выразил надежду, что встреча в нормандском формате состоится в ноябре.

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