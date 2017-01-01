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В Одессе дети, играя с петардами, подожгли грузовик

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К счастью, никто из людей не пострадал.
В Одессе дети, играя с петардами, подожгли грузовик
© https://www.facebook.com/odesapolice
Фото 1/5
  • Полиция призывает родителей не разрешать детям самовольно покупать пиротехнику
  • Полиция призывает родителей не разрешать детям самовольно покупать пиротехнику
  • Полиция призывает родителей не разрешать детям самовольно покупать пиротехнику
  • Полиция призывает родителей не разрешать детям самовольно покупать пиротехнику
  • Полиция призывает родителей не разрешать детям самовольно покупать пиротехнику
В Одессе дети, играя с петардами, подожгли грузовик
Полиция призывает родителей не разрешать детям самовольно покупать пиротехнику
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В Одессе на Церковной улице детские игры стали причиной возгорания грузового автомобиля.

Об этом сообщает полиция Одессы.

По данным патрульной полиции, 3 ноября во время патрулирования инспекторы получили сообщение о пожаре. На месте обнаружился задымленный автомобиль ГАЗ-53.

Очевидцы рассказали, что неизвестные им дети играли, бросая петарды, после чего из машины повалил дым. Сотрудники ГСЧС ликвидировали задымление. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

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Полиция призывает родителей не разрешать детям самовольно покупать пиротехнические изделия, носить их в карманах, бросать их под ноги, направлять на прохожих и животных; использовать петарды, ракеты, фейерверки при порывах ветра; приближаться к зажженным пиротехническим изделиям ближе, чем на 15 метров; использовать пиротехнику в домах, на балконах, вблизи жилья.

Как сообщалось 3 ноября, во Львове напуганные взрывом петарды лошади, запряженные в прогулочную карету, выбежали на тротуар и снесли скамейку, на которой сидела 15-летняя девочка.

Раненую девочку оперировали 6 часов. У ребенка обширная рана на поверхности голени и открытый перелом большеберцовой кости.

Кобыла Фауна переломила себе обе передние ноги, животное пришлось усыпить.

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Теги: поджог, Одесса, петарды, дети
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