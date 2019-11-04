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Зеленский уволил своего же губернатора Черкащины и назначил нового

Комментариев: 1
Это уже третий глава ОГА, назначенный Зеленским, который ушел с поста.
Новый глава Черкасской ОГА Роман Боднар
Новый глава Черкасской ОГА Роман Боднар
procherk.info

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Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Черкасской областной государственной администрации. Согласно указу №797/2019, опубликованному сегодня на сайте главы государства, Игорь Шевченко, возглавлявший регион с 30 июля 2019 года, был уволен с поста.

Своим следующим указом №798/2019 президент назначил главой Черкасской ОГА Романа Боднара.

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По данным черкасского издания “Прочерк“, Роман Боднар работал в СБУ Донецкой области и участвовал в АТО. Совместно с женой владеет квартирой в Черновцах, другой недвижимости и автомобиля Боднар не задекларировал.

Следует отметить, что уволенный сегодня Игорь Шевченко – это третий губернатор, назначенный уже в президентство Зеленского. До этого новому президенту пришлось сменить собственноручно же назначенных губернаторов Киевской и Луганской областей.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский назначил нового губернатора Черниговской области. Регион возглавил дипломированный философ с опытом в нефтяной отрасли и политическом пиаре.

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Теги: губернатор, Черкасская ОГА, Зеленский, президент
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    04.11.2019, 15:09
Оценка:  0
Колишній-східняк
Все постепенно начинают понимать всю бессмысленность работы в этой команде.
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