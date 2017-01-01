В центре Николаева на людей упала металлическая конструкция

На Соборной площади в Николаеве рухнула установленная организаторами полумарафона конструкция.

На главной площади Николаева на людей упала металлическая конструкция.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

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Инцидент произошел в субботу, 2 ноября. Установленная в рамках проведения полумарафона металлическая конструкция упала на людей, которые стояли рядом.

В результате инцидента за медицинской помощью обратились пятеро граждан в возрасте от 35-ти до 61-го года, которые получили незначительные телесные повреждения в виде ссадин. 63-летняя женщина с переломом ключицы была доставлена в больницу.

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Очевидцы происшествия сообщили, что на Соборной площади в Николаеве рухнула установленная организаторами полумарафона конструкция - большие буквы RUN. Металлическая конструкция упала на людей, которые фотографировались рядом. В результате пострадали шесть человек.

В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства. Решается вопрос о квалификации события.

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