Президент подписал скандальный закон о судебной реформе

Документ вызвал массу критики внутри Украины и за рубежом.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления (так называемый “закон о судебной реформе“). Соответствующая пометка появилась в “карточке“ законопроект на сайте Верховной Рады.

Основным положением документа является “перезагрузка“ нового Верховного Суда путем проведения повторного отбора судей и сокращения их числа вдвое – с 200 до 100. При этом в пояснительной записке к законопроекту отсутствуют какие-либо аргументы в пользу такой “перезагрузки“. Также, фактически ликвидируется действующая Высшая квалификационная комиссия судей и создается новая, при этом Высший совет правосудия оставляет за собой статус-кво.

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И до, и после принятия законопроекта Верховной Радой в адрес документа звучала критика как внутри Украины, так и за ее пределами. В частности законопроект был раскритикован Представительством ЕС в Украине и Посольством Канады, которые в совместном письме к Офису Президента отметили, что “реформа“ несет в себе риски для независимости судейской ветви власти.

Свое беспокойство по поводу законопроекта высказывал Совет Европы. Кроме того, в начале октября Мониторинговый комитет ПАСЕ направил запрос в Венецианскую Комиссию по поводу предложенных данным законопроектом изменений.

С критикой “судебной реформы“ выступили крупнейшие бизнес-ассоциации Украины, а также председатель Верховного Суда Валентина Данишевская, которую поддержал Пленум Верховного Суда.

Напомним, после принятия парламентом законопроекта о судебной реформе, в Раде появилось три проекта постановления об отмене этого голосования. Но на прошлой неделе все они были отклонены.

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