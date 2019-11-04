В Днепре женщина умерла во время поездки в такси

Прибывшие медики смогли только констатировать смерть 59-летней женщины.

Женщина села в такси вместе с мужем и сыном nashemisto.dp.ua

В воскресенье, 3 ноября, во время поездки в такси умерла 59-летняя женщина.

Об этом сообщает “Информатор“.

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Около 19:00 супруги и их 31-летний сын вызвали такси в Амур-Нижнеднепровском районе. По неофициальной информации, все трое были выпившими. Во время поездки женщина несколько раз засыпала. Родственники подняли тревогу уже возле дома, так как не смогли ее разбудить. Мужчины вызвали скорую помощь и попытались оказать первую медицинскую помощь. Но прибывшие медики констатировали смерть женщины. Точную причину смерти озвучат специалисты судебно-медицинского бюро после проведения экспертизы.

Как сообщалось 31 октября, пенсионерка умерла, застряв за шкафом в поисках мыши.

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