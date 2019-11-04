Нет отопления: В школах Харьковской области продолжили осенние каникулы

Решение принято с целью сохранения здоровья учащихся, избежания повышения уровня заболеваемости участников.

Осенние каникулы в 10 учреждениях общего среднего образования города Купянск Харьковской области продлили до 8 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба отдела образования Купянского городского совета.

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"Отдел образования Купянского городского совета сообщает, что в связи с отсутствием отопления в учреждениях общего среднего образования города из-за невыполнения своих обязательств теплоснабжающей организацией КП "Областной информационно-технический центр "в соответствии с заключенным с отделом образования договором, в связи с процедурой подписания соглашения с НАК "Нафтогаз Украины", несоблюдением температурного режима в учебных помещениях заведений, учитывая информацию заведений общего среднего образования города о принятых решениях... о продлении срока на проведение осенних каникул до 08.11.2019, с целью сохранения здоровья учащихся, избежания повышения уровня заболеваемости участников образовательного процесса, осенние каникулы в 10 учреждениях общего среднего образования города продлены до 08.11.2019", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечается, образовательный процесс не будет прекращен в начальной школе учебно-воспитательного комплекса "Школа-гимназия №3", ведь его помещение отапливается газовой топочной.

Как сообщалось 4 ноября, в Черновцах отключили отопление из-за потепления.

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