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В "ДНР" запустили белую сигнальную ракету, готовы к отводу

Комментариев: 5
Сепаратисты так называемого ДНР просигналировали о готовности к отводу войск в Петровском.
Сегодня должен был состояться отвод войск в Петровском
Сегодня должен был состояться отвод войск в Петровском
Скрин

Сегодня, 4 ноября, сепаратисты так называемого “ДНР“ запустили белую сигнальную ракету. Таким образом они подали сигнал о готовности к отводу войск в Петровском.

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Сепаратисты ждали соответствующего сигнала с украинской стороны для последующего запуска зеленых ракет. Только после этого должен был начаться отвод войск.

Однако отвод войск был отложен из-за нарушения 7-дневного режима прекращения огня. Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко.

Мы были вынуждены перенести это разведение на тот период, когда снова, как мы договорились в 2016 году, будет достигнут семидневный период тишины – отметил он

После разведения войск в Петровском должна состояться встреча украинского и российского лидеров в “нормандском формате“.

Рассчитываю, что Российская Федерация все-таки найдет в этот раз время для того, чтобы четыре лидера встретились – подчеркнул он

Ранее сообщалось о том, что депутат Госдумы РФ посетил Золотое, чтобы убедиться в отводе украинских войск.

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Теги: Петровское, отвод войск
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Комментариев (6)
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VSHIVANKA    04.11.2019, 15:20
Оценка:  -2
VSHIVANKA
КТО ПРИДУМАЛ ЭТО УСЛОВИЕ О СЕМИ ДНЯХ ?
ЗЕЛЬЦ РЕШИЛ НЕМНОГО ПОДМАЗАТЬ НАЦИКОВ , ССЫТ ЛОШАРА ?
Хитрый-Лис    04.11.2019, 15:21
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Российская шВаль соси БОЛТ..........
Letohradek    04.11.2019, 15:16
Оценка:  +1
Letohradek
Ссученным дамбасса, пора расселяться по украинским тюрьмам.
Хитрый-Лис    04.11.2019, 15:20
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Накой их кормить?
VSHIVANKA    04.11.2019, 15:22
Оценка:  -2
VSHIVANKA
БАБУШКА , ТЫ УЖЕ ШЕСТОЙ ГОД ПЕРДИШЬ НА ДИВАНЕ , КОГДА В ОКОПЫ ?
Хитрый-Лис    04.11.2019, 15:24
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
ну да ну да как-же ты без своих ножек на диванчике чалишься с медалькой от Рюцкого мира?
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