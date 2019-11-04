В "ДНР" запустили белую сигнальную ракету, готовы к отводу
Сегодня, 4 ноября, сепаратисты так называемого “ДНР“ запустили белую сигнальную ракету. Таким образом они подали сигнал о готовности к отводу войск в Петровском.
Читай также: В Петровском возможна провокация - штаб ООС
Сепаратисты ждали соответствующего сигнала с украинской стороны для последующего запуска зеленых ракет. Только после этого должен был начаться отвод войск.
Однако отвод войск был отложен из-за нарушения 7-дневного режима прекращения огня. Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко.
Мы были вынуждены перенести это разведение на тот период, когда снова, как мы договорились в 2016 году, будет достигнут семидневный период тишины – отметил он
После разведения войск в Петровском должна состояться встреча украинского и российского лидеров в “нормандском формате“.
Рассчитываю, что Российская Федерация все-таки найдет в этот раз время для того, чтобы четыре лидера встретились – подчеркнул он
Ранее сообщалось о том, что депутат Госдумы РФ посетил Золотое, чтобы убедиться в отводе украинских войск.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
ЗЕЛЬЦ РЕШИЛ НЕМНОГО ПОДМАЗАТЬ НАЦИКОВ , ССЫТ ЛОШАРА ?