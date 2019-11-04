В "ДНР" запустили белую сигнальную ракету, готовы к отводу

Сепаратисты так называемого ДНР просигналировали о готовности к отводу войск в Петровском.

Сегодня должен был состояться отвод войск в Петровском Скрин

Сегодня, 4 ноября, сепаратисты так называемого “ДНР“ запустили белую сигнальную ракету. Таким образом они подали сигнал о готовности к отводу войск в Петровском.

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Сепаратисты ждали соответствующего сигнала с украинской стороны для последующего запуска зеленых ракет. Только после этого должен был начаться отвод войск.

Однако отвод войск был отложен из-за нарушения 7-дневного режима прекращения огня. Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко.

Мы были вынуждены перенести это разведение на тот период, когда снова, как мы договорились в 2016 году, будет достигнут семидневный период тишины – отметил он

После разведения войск в Петровском должна состояться встреча украинского и российского лидеров в “нормандском формате“.

Рассчитываю, что Российская Федерация все-таки найдет в этот раз время для того, чтобы четыре лидера встретились – подчеркнул он

Ранее сообщалось о том, что депутат Госдумы РФ посетил Золотое, чтобы убедиться в отводе украинских войск.

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