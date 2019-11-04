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Кива прокомментировал скандальное видео с угрозами

Комментариев: 4
Нардеп прокомментировал свои угрозы.
Кива прокомментировал скандал
Кива прокомментировал скандал
facebook.com/kivailya

Нардеп Илья Кива прокомментировал видео, на котором угрожал отрезать голову случайным прохожим. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Кива отметил, что не нарушил закон. Также нардеп акцентировал, что двери в автомобиль ему открывал не охранник, а официальный помощник.

Моя реакция - это реакция на многочисленные, системные и хорошо подготовленные провокации, в том числе и оскорбления, которые снимаются и записываются с применением специальных устройств для получения лучшей картинки и лучшего звука, - написал Кива.

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Он также отметил, что считает свое поведение адекватной реакцией на провокации. Кива добавил, что применил возможный способ защиты своей чести и достоинства, а также будет продолжать дальше так делать.

Нардеп заявил, что готов ответить перед законом, если нарушит его.

Напомним, депутат Кива угрожал человеку на улице из-за замечания. В соцсети активно комментируют поведение народного избранника. Один из журналистов написал "реакция депутатов Рады должна последовать".

 

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Теги: Кива, скандал, видео, угрозы
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Комментариев (4)
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shk67    04.11.2019, 16:55
Оценка:  0
shk67
Ананий конченый.
КимЧенПых    04.11.2019, 16:34
Оценка:  0
КимЧенПых
тактическое отступление
П    04.11.2019, 16:19
Оценка:  -1
П
Барбитурный онанист рассуждает о чести и достоинстве? Улыбнуло))))
Жиди-Крадуть    04.11.2019, 15:55
Оценка:  0
Жиди-Крадуть
А чому у зРАДІ є обігрівання, а для дітей немає? А чи Жадярським мер Харкова краде у дітей?
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