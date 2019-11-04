Стали известны фамилии кандидатов на пост главы Института нацпамяти

На пост претендуют 9 человек.

Список кандидатов получила редакция "Исторической правды", есть фото 7 из них

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На пост главы Украинского института национальной памяти претендуют 9 человек.

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Редакция “Исторической правды“ получила от Национального агентства Украины по вопросам государственной службы ответ на запрос о конкурсе на должность председателя УИНП.

Согласно документу, на 1 ноября (последний день, когда можно было подать заявку на участие в конкурсе) было зарегистрировано девять претендентов.

1. Христенко Стефан Владимирович. Юрист по образованию. Работал по специальности в нескольких компаниях. Сейчас изучает право в Копенгагене, согласно декларации - временно безработный.

2. Руденко Сергей Борисович. Кандидат культурологии, специалист по музейному делу. Доцент Киевского Национального университета культуры и искусств.

3. Коростышевский Сергей Аркадьевич. Сотрудник Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

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4. Решетченко Дмитрий Владимирович. Кандидат исторических наук, к марту 2019 - начальник отдела Центрального государственного архива зарубежной украинистики.

5. Шамайда Тарас Анатольевич. Общественный деятель, автор “Исторической правды“, согласно декларации - сотрудник Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.

6. Князев Надежда Михайловна. Преподаватель украинского языка, член Национального союза журналистов.

7. Жижиян Петр. Редактор сайта “Сегодня“.

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8. Понипаляк Алина Васильевна. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Национального музея истории Украины, автор “Исторической правды“.

9. Савченко Евгений Александрович. До увольнения в 2019 году - старший мастер леса государственного предприятия “Киевский лесхоз“.

Как сообщалось 4 октября, Кабинет министров Украины объявил конкурс на должность руководителя Института национальной памяти спустя практически месяц после увольнения Владимира Вятровича с этой должности.

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