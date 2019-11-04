Арахамия вышел к митингующим и пообещал встречу с Зеленским

Глава фракции Слуга народа вышел к людям и пообщался с ними.

Сегодня в Киеве у здания Офиса президента митинговали предприниматели. К ним вышел глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, сообщает телеканал Наш.

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Арахамия выслушал замечания и предложения митингующих, а также пообещал организовать встречу с президентом Владимиром Зеленским. Для этого он предложил создать переговорную группу из 8 человек от предпринимателей.

Предприниматели заблокировали вход в здание ОП. Они выступили против законопроектов о детенизации расчетов.

Ранее сообщалось о подобном митинге. Тогда митингующие из разных городов требовали наложить вето на законы о детенизации расчетов и о регистраторах расчетных операций в смартфоне.

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