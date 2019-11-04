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Арахамия вышел к митингующим и пообещал встречу с Зеленским

Комментариев: 3
Глава фракции Слуга народа вышел к людям и пообщался с ними.
Арахамия пообещал помочь предпринимателям
Арахамия пообещал помочь предпринимателям
Скрин

Сегодня в Киеве у здания Офиса президента митинговали предприниматели. К ним вышел глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, сообщает телеканал Наш.

Читай также: В Киеве митингуют против законов о детенизации расчетов

Арахамия выслушал замечания и предложения митингующих, а также пообещал организовать встречу с президентом Владимиром Зеленским. Для этого он предложил создать переговорную группу из 8 человек от предпринимателей.

Предприниматели заблокировали вход в здание ОП. Они выступили против законопроектов о детенизации расчетов.

Ранее сообщалось о подобном митинге.  Тогда митингующие из разных городов требовали наложить вето на законы о детенизации расчетов и о регистраторах расчетных операций в смартфоне.

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Теги: Арахамия, ОП, предприниматели, митинг
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Комментариев (3)
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Construktor    04.11.2019, 16:53
Оценка:  -2
Construktor
Бред! Толпа вышла на протест против уплаты налогов. Через несколько лет (десятилетий) эта же толпа будет выходить протестовать против маленькой пенсии.
Стадо!
Жиди-Крадуть    04.11.2019, 15:47
Оценка:  -3
Жиди-Крадуть
Арвхамія, Дубинський та Коломойский повинн сидіти у тюрмі за Корупцію, А не розмовляти до людей. Людям уже потрібно їх вішати, щоб боялися красти
П    04.11.2019, 16:27
Оценка:  +1
П
Петя? Подгорает?
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